Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.

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Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarında meydana geldi.

Saat 11:53 sularında kaydedilen depremin derinliği 5.9 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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