Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Yunanistan'ın başkenti Atina açıklarında meydana geldi.
Saat 11:53 sularında kaydedilen depremin derinliği 5.9 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 2, 2024
EGE DENIZI https://t.co/OtDCApPyH1
02.06.2024, 11:53:41 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: