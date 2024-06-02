AKP kurmayları açıkladı: O meslek gruplarına “peşin vergi” kapıda!

Vergide adaletin sağlanması ve dolaylı vergilerin genel vergi gelirlerinin içindeki payının azaltılması amacıyla hazırlıkları yapılan yeni vergi paketinde, özellikle kazancı ile ödediği vergi arasında uyumsuzluk olanlara yönelik düzenlemeler yer alacak.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP kaynakları yapılan etki analizi çalışmasında, doktor, mühendis, diş hekimi veya bazı serbest meslek gruplarının ödediği vergilere neşter vurulacağını kaydetti. Parti kurmayları “Bazı meslekleri yapanlara bakıyorsunuz, gayet lüks bir yaşamı var, son model arabalar veya lüks yaşam. Bunlara sahip olmak, iyi kazancı gerektirir. Ama ödediği vergiye bakıyorsunuz kazancı ile arasında bir uyum yok. Hatta, hiç kazanmıyormuş gibi vergi ödemeyenler bile var. Bunun önüne geçmek istiyoruz” dedi.

Serbest meslek gruplarına ‘peşin vergi’ uygulaması getirilmesinin gündemde olduğunu ifade eden AK Parti kaynakları “Vergi peşin alınmalı, daha sonra beyannameyi versin istiyoruz. Vergi dönemi sonunda mahsuplaşma olacak. Bu yöntem vergi kaçırmanın önüne geçer. Çünkü, hiç kimse vergi incelemesine tabi olmak istemez. Beyan edilen matrah, alınan vergiden daha düşük gösterilse, bilirler ki incelemeye tabi tutulurlar” diye konuştu.

"KASADA PARA KALMIYOR"

Asgari Kurumlar Vergisi uygulamasının ise sadece küresel şirket için değil, yurt içindeki şirketler için de düşünüldüğünü ifade eden AKP kurmayları “Yaptığımız çalışmada gördük ki, mesela Türkiye çapında vergi matrahı konusunda ilk 100’e giren firmaların ödediği vergi bile kasaya girer girmez çıkıyor. Çünkü, istisna, teşvik ve muafiyetler nedeniyle, bu vergi hazinede kalmıyor. Yapılan çalışma ile istisnalardan yararlansa bile, muafiyeti olsa bile, en az %15 ödediği kurumlar vergisi ödemek zorunda olacak” değerlendirmesini yaptı.