Kredi kartı kullanıcılarını rahatlatacak açıklama DMM'den geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 3 ay boyunca sadece asgari ödeme yapan kredi kartı sahiplerinin kartlarının kullanıma kapatılacağına dair yanlış bilginin dolaştığını duyurdu.

Kredi kartı kullanıcılarını rahatlatacak açıklama DMM'den geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son zamanlarda yayılan "3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapanacağı" iddiasına açıklık getirerek, bu bilginin doğru olmadığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece asgari ödeme yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir."

Açıklamada ayrıca, piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA

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