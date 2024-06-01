Aydın'da hasadı başladı, üretenin yüzü güldü: Kilosu 150 TL!

Aydın'da 'yeşil altın' diye tabir edilen bamya hasadı başladı. Faydaları saymakla bitmeyen bamya, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 64'ünü, K vitamini ihtiyacının yüzde 88'ini ve folat ihtiyacının yüzde 33'ünü karşılarken, kilosu 150 TL'den alıcı buluyor.

Aydın'da hasadı başladı, üretenin yüzü güldü: Kilosu 150 TL!

Aydın'da havaların ısınması ile birlikte bamyanın hasadına başlandı.

Hasada ilişkin konuşan üretici Yücel Yüce, sezonun ilk ürünlerini toptan 150 TL'ye sattıklarını bu fiyatların da yüzleri güldürdüğünü söyledi.

BAMYA

Bamyanın kökeni Afrika'ya dayandığı düşünülmektedir. Afrika'dan Arap Yarımadası'na ve Orta Doğu'ya yayılan bamya, daha sonra Akdeniz ülkelerine ve Hindistan'a taşınmıştır.

Aydın'da hasadı başladı, üretenin yüzü güldü: Kilosu 150 TL! - Resim : 1

Bamya, lif, vitamin ve mineraller bakımından zengin bir besindir. 100 gram bamya, günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 64'ünü, K vitamini ihtiyacının yüzde 88'ini ve folat ihtiyacının yüzdde 33'ünü karşılar. Bamya ayrıca magnezyum, potasyum ve demir gibi mineraller de içerir.

Bamyada bulunan lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Bamya ayrıca kalp hastalığı riskini azaltmaya, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve kansere karşı korumaya yardımcı olabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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