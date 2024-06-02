İstanbul Küçükçekmece'de bir bina çöktü: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, bina sahibi gözaltına alındı

Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bir binada çökme meydana geldi.

Çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi çöken binanın altından 8 kişiyi yaralı olarak çıkardı.

Enkazdan çıkarılan yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

2 kişinin daha çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldığı binada, enkaz kaldırma işleminin yapıldığı belirtildi.

VALİDEN AÇKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, yıkılan bina ile ilgili son durumu paylaştı.

Davut Gül, binada kolonun kesildiğini ve binanın 1988 yapımlı bir bina olduğunu söyledi.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu değerlendiriliyor. Ölü ihbarı yok."

İTFAİYE: BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTIK

HaberTürk'e konuşan İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak, enkazdan 1 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını kaydetti.

Albayrak'ın açıklamasının ardından Vali Gül de 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını doğruladı.

İMAMOĞLU: İNCELEME, KURTARMA FAALİYETLERİ SONRASI DETAYLI ŞEKİLDE YAPILACAK

Konuyla ilgili X hesabından paylaşım yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

"Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana gelen bina çökmesine itfaiye ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. Çökme sebebiyle ilgili inceleme kurtarma faaliyetleri sonrası detaylı şekilde yapılacak. Geçmiş olsun."

SAĞLIK BAKANI YARALILARIN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkazdan çıkarılan 7 kişinin hastaneye getirildiğini, bunlardan beşinin tedavisinin devam edildiğini duyurdu.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD'ın yıkılan bilgiye ilişkin yaptığı duyuru şöyle:

"Bugün, saat 08:41'de Küçükçekmece ilçesi Kartepe mahallesinde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, İtfaiye, 112 Acil, UMKE ve Emniyet Ekiplerinden; 68 personel 9 araç 12 ambulans hızla sevk edilmiştir. 7 vatandaşımız enkaz altından çıkarılmış; ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı duyuruda, "Hepimizi üzen olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 1 cumhuriyet savcısı ile 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir" sözlerini sarf etti.

KAÇAK KAT TESPİT EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili "İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" dedi.

BİNA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak sucundan bina sahibi Hacı Murat Gençtürk hakkında soruşturma başlattı. Bina sahibinin gözaltına alındığı aktarıldı.

BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI

Enkaza dönen binanın çökmeden önceki hali ise şöyle:

Kaynak: Gerçek Gündem