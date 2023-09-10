A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti

A Milli Futbol Takımı Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

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A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynayacağı özel maç için Hollanda'ya gitti

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde önceki gün karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kalan ay yıldızlılar, Japonya ile yapacağı özel maç için Hollanda'ya gitti.

Ay-Yıldızlılar, kamp yaptıkları otelden ayrıldı. Bu sırada milli futbolcular kendilerini bekleyen taraftarlara imza verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Futbolcular ve teknik ekip yoğun güvenlik önlemleri altında Hasan Polatkan Havalimanı'na geldi.

A Milli Futbol Takımı'nı taşıyan uçak Hollanda'nın Maastricht Aachen Havalimanı'na hareket etti.

Kaynak: AA

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