Galatasaray'da hareketli günler: Kiralık olarak anlaşmaları an meselesi

Sarı-kırmızılı ekip, Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik'i gündemine aldı. Dubois'in olası ayrılığı sonrası Sacha Boey ile rekabet edebilecek bir oyuncuyu isteyen sarı-kırmızılılar Zeki ile anlaşma aşamasına geldi.

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Galatasaray'da hareketli günler: Kiralık olarak anlaşmaları an meselesi

Galatasaray, kısa süre içinde Leo Dubois ile yollarını ayıracak. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, Sacha Boey ile birlikte sağ bek mevkisini idare edebilecek bir oyuncu arıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'da formasını kaybeden 26 yaşındaki Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Kiralık olarak gündeme gelen bu transferde Zeki ile sözlü anlaşmaya varıldı.

Galatasaray'da hareketli günler: Kiralık olarak anlaşmaları an meselesi - Resim : 1

Roma'nın izin vermesi halinde Zeki'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katacak Galatasaray, Sacha Boey'e de 20 milyon euro üstü bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek.

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