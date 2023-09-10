Galatasaray'da hareketli günler: Kiralık olarak anlaşmaları an meselesi

Galatasaray, kısa süre içinde Leo Dubois ile yollarını ayıracak. Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, Sacha Boey ile birlikte sağ bek mevkisini idare edebilecek bir oyuncu arıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Roma'da formasını kaybeden 26 yaşındaki Zeki Çelik'i transfer etmek istiyor. Kiralık olarak gündeme gelen bu transferde Zeki ile sözlü anlaşmaya varıldı.

Roma'nın izin vermesi halinde Zeki'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katacak Galatasaray, Sacha Boey'e de 20 milyon euro üstü bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına izin verecek.