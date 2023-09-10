Rüşdü Saracoğlu'ndan Fenerbahçe'nin stadyum isim değişikliği kararına dair açıklama: "Dedem kabrinde daha rahat uyuyacak"

9 Eylül'de gerçekleşen Fenerbahçe Kulübü'nün tüzük tadil kongresinde, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda yönetime yetki verildi.

Kararın ardından X platformu üzerinden bir paylaşımda bulunan Saracoğlu, "Şimdi dedem kabrinde daha rahat uyuyacak. Küfürlerden uzak artık huzur içerisinde" yazdı.

Saracoğlu, başka bir paylaşımda Beşiktaş'ın İsmet İnönü'nün ismini taşıyan eski stadına da atıfta bulunarak, "Beşiktaş stadının eski ismi neydi hatırlayan var mı?" diye sordu.

Stadyumun yeni ismi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gerekli izin alındıktan sonra resmileşecek.

KOÇ: SARACOĞLU AİLESİNİN ONAYI ALINDI

Koç, Saracoğlu ailesiyle görüşüp onay aldıklarını, tüzük tadil kongresinde şu sözlerle anlattı:

"Tabii ki biz bu süreci yönetirken ilk yaptığımız işlerden biri Saracoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Biz ziyaret edecektik, ne kadar nazik, ne kadar saygın bir aile olduklarını bir kez daha gösterdiler, 'Siz değil, biz size geleceğiz' dediler. Ve sağ olsunlar onlar kulübümüze geldiler. Niye geldiklerini biliyorlardı. Bir türlü konuya giremedik ama. Tarihten, yıllardan, aileden, Türkiye'mizden bahsettik, bir türlü konuya giremedik. 1 saat geçti, 'Esas konumuza gelelim' dedim. 'O konuya girmemize gerek yok, lütfen gerekeni yapın' dedi aile. Bir anlık yanlış anlamaya mahal bırakmamak için bir kez daha konuyu açmak istedik ancak Yılmaz bey, hafif tatlı sert tepkisiyle, 'Biz ayrılıyoruz, lütfen gerekin yapın' dedi ve konuyu açtırmadı bile."

"Bizim yönetimimizde şunu garanti edebilirim; Saracoğlu ismi Fenerbahçe dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır" diyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan zerre kadar şüphenizin olmamasını rica ederim. Ayrıca büyük Fenerbahçeli Murat Ülker'i de ziyaret ettik. Konuya sıcak baktığı için ona da teşekkür ederim. Sonra muhtelif görüşler oldu; stadımıza nasıl sponsor gelecek vesaire...İçiniz rahat olsun. Biz her şeyi en detaylı şekilde düşündük ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Ata'sına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe'nin, Ata'sına sempatisini ve övgülerini kazanmış, hak etmiş Fenerbahçe Spor Kulübünün mabedinin adının Atatürk ismini taşımasının çok uygun olacağını düşünerek sizlerin onayınıza getirdik."