A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısında
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda ile karşılaşacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.
Kaynak: AA
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