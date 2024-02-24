A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda ile karşılaşacak. Müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda karşısında

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.

İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yendi.

Kaynak: AA

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