Fenerbahçe'den ABD'ye dev transfer!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Sevgi Uzun, 2024 yazında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) forma giyecek.

Fenerbahçe'nin "Heyecanını paylaşıyoruz Sevgi" başlığıyla yayımlanan destek mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Kalbimiz seninle! Başarılı oyuncumuz Sevgi Uzun, 2024 yazında WNBA takımlarından Dallas Wings forması ile mücadele edecek. Sevgi, WNBA'de forma giyen ikinci Türk oyuncu unvanının da sahibi olacak. WNBA'de ülkemizi ve Fenerbahçe'mizi temsil edecek Sevgi Uzun'a başarılar diliyoruz."

Sevgi Uzun

SEVGİ UZUN KİMDİR?

Basketbola ilkokul yıllarında başlayan Sevgi Uzun, 2013 yılında Beşiktaş altyapısında lige başlamış ve profesyonelliğe adım atmış ve 5 sezonda 86 maça çıkmıştır. Bükreş'te düzenlenen 2015 FIBA Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Genç Kız Basketbol Takımı üçüncü oldu ve bu takımda Sevgi Uzun, turnuvada en iyi beşe seçildi.[Beşiktaş'ta ve Avrupa'da oynadığı başarılı sezonların ardından 2018-19 sezonunda Çukurova Basketbol takımına transfer olmuş ve 38 maçta maç başı 5.29 ortalamasıyla toplam 201 sayı atmıştır.

1.78 cm boyundaki basketbolcu sırasıyla, 2019-2021 yılları arasında Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda Ormanspor ve 2022-23 sezonunda ise Botaş forması giymiştir. Ligde gösterdiği başarılı grafik ile Milli takımda 148 kez forma giymiştir. Beşiktaşlı ''Küçük Metin'' lakaplı Metin Uzun'un kızıdır.

Fenerbahçe ile 2020-2021, İNG Kadınlar Süper Ligi namağlup şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca Fenerbahçe Kadın basketbol takımı ile 2019-2020 sezonu Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kupasını kazanmıştır. Aynı sezon Türkiye Kupasınıda kazanmıştır. 2023-24 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye geri döndü.

Kaynak: Gerçek Gündem