Futbolcu Ilias Chair'e hapis cezası

Queens Park Rangers'ta oynayan Ilias Chair, bir kamyon şoförünün kafatasını kırdığı suçlamasıyla Belçika'da hapis cezasına çarptırıldı.

Futbolcu Ilias Chair'e hapis cezası

Belçika basınında yer alan habere göre, 2020 yılında tartıştığı kişinin kafatasına taşla vurarak kıran Fas asıllı Belçika doğumlu futbolcu Ilias Chair, bir yılı ertelemeli iki yıl hapis cezası ve 15 bin 800 avro tazminat ödemeye mahkum oldu. QPR'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ilias Chair'e yöneltilen saldırı suçlamasıyla ilgili hukuk ekibiyle düzenli temas halinde. Yasal süreç devam ettiği için kulüp bu aşamada başka bir yorum yapmayacak." denildi. Karara itiraz etmesi beklenen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 31 maça çıktı ve 4 gol attı.

Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek
Tugay Kerimoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray yorumu: 'Ruh yoksa...' Tugay Kerimoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray yorumu: 'Ruh yoksa...'
Görüntüleri gündem olmuştu: Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye kötü haber! Mauro Icardi'ye kötü haber!
Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var? ‘En zengin 10 Türk’ belli oldu: Zirvede hangi isim var?
Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi! Marketlerde yeni dönem: 'Mış gibi' ürünlerin satışına yasak geldi!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Saatlerce sürecek, mumları hazırlayın
Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi: 3 hafta sürüyorsa dikkat Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Sağanak, kar yağışı ve çığ tehlikesi var!