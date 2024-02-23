Görüntüleri gündem olmuştu: Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye kötü haber!

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

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Görüntüleri gündem olmuştu: Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Konuya ilişkin TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Mauro Icardi'nin Ankaragücü taraftarına cinsel organını tutarak çirkin bir hareket yaptığı iddia edilmiş ve sosyal medyada o anlara ait olduğu öne sürülen bir görüntü servis edilmişti.

Görüntüleri gündem olmuştu: Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'ye kötü haber! - Resim : 1
Mauro Icardi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için Ankaragücü kulübü, TFF'ye şikayette bulunacağını açıklamıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Can Natan, Mauro Icardi'nin söz konusu görüntüsüyle ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Söz konusu görüntüleri inceliyoruz. Paylaşım yapan ve manüpülasyon yapan hesaplarla ilgili gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz saha içine odaklanmış durumdayız. Bu gereksiz tartışma ile bizi meşgul etmek istiyorlar."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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