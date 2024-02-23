Fenerbahçe'nin rakibi Belçika lideri: UEFA Konferans Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turunda kuralar çekildi. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Union Saint Gilloise oldu.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Belçika lideri: UEFA Konferans Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava bulunduğu H grubundan 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puanla lider çıkan ve seri başı olarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile eşleşti.

İlk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. İkinci maç ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

Union SG, Belçika Ligi'nde lider konumdayken son 32 turunda Eintracht Frankfurt'u eleyip son 16'ya kalmıştı.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Servette FC-Victoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde FK-Club Brugge

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe

Maccabi Haifa-Fiorentina

Sturm Graz-Lille

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Dinamo Zagreb-PAOK

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe UEFA UEFA Avrupa Konferans Ligi
Son Güncelleme:
Sandık Kokusu dizisi karışıyor; Seyircileri ters köşe eden gelişme Sandık Kokusu dizisi karışıyor; Seyircileri ters köşe eden gelişme
Resmen açıklandı: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!
Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo Annelerin uyguladığı teknik çözüldü; Kekin çok daha iyi kabarmasını sağlayan tüyo
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu: Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a zor rakip UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu: Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag'a zor rakip
ÇOK OKUNANLAR
Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor! Şubat anketinde dikkat çeken sonuç: Kararsızların oranı gittikçe artıyor!
Erdoğan'ın masasındaki son anket: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı, dört ilçe el değiştirebilir' Erdoğan'ın masasındaki son anket: 'İstanbul'da seçim bıçak sırtı, dört ilçe el değiştirebilir'
AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil!
La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor La Liga'da sadece 25 dakika forma giyebildi: Real Madrid'de Arda Güler dönemi bitiyor
Hafızası en güçlü 3 burç belli oldu Hafızası en güçlü 3 burç belli oldu