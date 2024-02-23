Fenerbahçe'nin rakibi Belçika lideri: UEFA Konferans Ligi’nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava bulunduğu H grubundan 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puanla lider çıkan ve seri başı olarak doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu.

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile eşleşti.

İlk maç 7 Mart'ta Belçika'da oynanacak. İkinci maç ise 14 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.

Union SG, Belçika Ligi'nde lider konumdayken son 32 turunda Eintracht Frankfurt'u eleyip son 16'ya kalmıştı.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Servette FC-Victoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde FK-Club Brugge

Union Saint Gilloise-Fenerbahçe

Maccabi Haifa-Fiorentina

Sturm Graz-Lille

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Dinamo Zagreb-PAOK

Kaynak: Gerçek Gündem