Resmen açıklandı: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2023/24 sezonu başında kadrosuna kattığı Jonah Radebaugh ile yollarını ayırdı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız" denildi.

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Resmen açıklandı: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 26 yaşındaki basketbolcu Jonah Radebaugh ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Radebaugh'un ayrılığına ilişkin Galatasaray'ın resmi internet sitesinde, şu açıklamaya yer verildi:

"2023-2024 sezonu başında kadromuza katılan oyuncumuz Jonah Radebaugh ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Jonah Radebaugh'a göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Resmen açıklandı: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! - Resim : 1
Jonah Radebaugh

GALATASARAY İLE LİGDE 16 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray ile ligde 16 maçta görev alan Radebaugh, 7.9 sayı, 4.6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

MURCİA İLE ANLAŞTI

Öte yandan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'ndan ayrılan Jonah Radebaugh, İspanya Ligi ekibi UCAM Murcia ile anlaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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