Kenya çalıştırıcısı Engin Fırat: Galatasaray elendi ama Türk futbolundaki gerçek sorunları görüyor muyuz

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesiyle ilgili, "Galatasaray elendi ama Türk futbolundaki gerçek sorunları görüyor muyuz?" eleştirisinde bulundu.

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Kenya çalıştırıcısı Engin Fırat: Galatasaray elendi ama Türk futbolundaki gerçek sorunları görüyor muyuz

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, kendi evinde 3-2 yendiği Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 yenilerek Avrupa'dan elendi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Engin Fırat, "Galatasaray elendi ama Türk futbolundaki gerçek sorunları görüyor muyuz?" dedi.

Fırat, şunları söyledi:

"Galatasaray elendikten sonra artık herkes taktik ve oyunculardan bahsediyor. Ancak tüm kulüplerin en büyük derdinin yayın ihalesi olduğu bugünlerde, gerçek sorunlara gözlerimizi kapatıyoruz. Hakemlerin, kulüp başkanları tarafından dövüldüğü ve sözlü ya da fiziksel şiddetin her gün yaşandığı bir ligde, Türkiye dışındaki insanların Türk futboluna nasıl baktığını unutuyoruz. Galatasaray kaybetti, spor bu. Peki neden bu maçtan sonra kavga ediyoruz? Bunun neden veya kimin hatası olduğunu tartışmak istemiyorum. Sorun şu ki, bu her zaman oluyor. Peki neden sadece Bein Sports ve Saran Grubu'nun, ligimize ilgi göstermesine şaşırıyorsunuz? Peki kulüplerin ihtiyacı olan parayı kimsenin ödeyememesi sizi neden şaşırtıyor?

'FENERBAHÇE SON UMUT'

Türk futbolunda her gün kavga var. Peki ya sportif tarafı? Türk futbolu gerçekten bu kadar çekici mi? Peki Almanya'da 3. Lig lulüpleri bile 30 bin taraftarın önünde oynarken bizim stadyumlarımız neden boş? Tabii ki Galatasaray'ın bu kadroyla UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamasını umuyorduk. Tabii ki bütçelerinin yüzde 20'sine sahip olan bir takıma kaybetmeleri şaşırtıcı ama gerçekle yüzleşelim. Türkiye, Avrupa kupası istatistiklerinde bu sene çok puan kazandı ama kime karşı? Rakiplerin çoğu zayıftı ve kulüplerimizin bütçesinin belki de yüzde 10'una sahipti. Biz sadece Galatasaray'ın, Manchester'daki galibiyetini hatırlıyoruz. Kopenhag ve Sparta Prag maçları? Sadece Galatasaray bu yıl Avrupa'nın 5 büyük liginden rakiplere karşı oynadı, Manchester United ve Bayern Münih. Hem Galatasaray’ın hem diğer kulüplerimizin tüm rakipleri, Avrupa'nın alt sıralarındaki takımlardı. Fenerbahçe son umut, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanma kapasitesine sahip. Umarım Türkiye'yi mutlu edip, Türk futbolunun imajına katkıda bulunabilirler."

Kaynak: İHA

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