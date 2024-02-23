Konferans Ligi'nde kura çekimi: Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

Avrupa arenasında Konferans Ligi'nde ilerleyen temsilcimiz Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi bugün belli olacak.

Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri ise belli.

GRUPTAN LİDER ÇIKMIŞTI

Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava bulunduğu H grubundan 4 galibiyet 2 mağlubiyet ile 12 puanla lider çıkan Fenerbahçe, doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanmıştı.

Geçtiğimiz hafta ve bu hafta oynan son 32 turu maçları sonucunda seri başı olan temsilcimizin eşleşebileceği takımlar ise belli oldu.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise, Ajax, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Molde, Union SG, Maccabi Haifa, Servette ve Sturm Graz şeklinde.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu kuraları bugün saat 15:00'da çekilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem