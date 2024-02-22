Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi: 6 futbolcu yaralandı

Brezilya'da Copa Do Nordeste'de Sport Recife ile Fortaleza karşılaştı. Berabere biten mücadelenin ardından yaşanan bombalı saldırı maçın önüne geçti.

Maçın ardından konuk ekibinin takım otobüsüne Sport Recife taraftarları saldırdı.

FORTELEZA'NIN OTOBÜSÜNE BOMBALI SALDIRI

Taraftarların saldırısında 6 Fortaleza futbolcusu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda taraftarların takım otobüsüne taş ve bomba attığı belirtildi.

Saldırının, Atacadao dos Presentes yakınındaki Curado mahallesi civarında gerçekleştiği öğrenildi.

SAHASYA ÇIKMAYACAKLAR

Fortaleza başkanı Marcelo Paz saldırının ardından yaptığı açıklamada, olayın suçlularının yakalanmasına kadar maçlara çıkmayacaklarını belirtti.

"Bu bir cinayet girişimiydi" diyen başkan, oyuncularından Gonzalo Escobar'ın 13 tane dikişi olduğunu söyledi.