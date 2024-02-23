Mehmet Ağar'dan Arda Turan'a ziyaret

Arda Turan'ın teknik direktörlük yaptığı Eyüpspor'u Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan ziyaret etti.

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Mehmet Ağar'dan Arda Turan'a ziyaret

Trendyol 1. Lig'de liderliğini sürdüren Eyüpspor'da tesise yönelik dikkat çeken ziyaretler gerçekleşti.

Arda Turan ile yakın ilişkisi olduğu bilinen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan, kulübe yaptığı ziyarette Turan ve takıma başarılar diledi.

Mehmet Ağar ve Oktay Ercan'ın, antrenman sahasında teknik direktör Arda Turan ile görüntüleri kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Önceki dönem İçişleri Bakanlarımızdan Sn. Mehmet Ağar ve Belçika Pro Lig ekiplerinden Westerlo'nun sahibi Sn. Oktay Ercan, kulübümüzü ziyaret etti. Asbaşkanımız Sn. Fatih Kulaksız ile antrenman sırasında sohbet eden Ağar ve Ercan, Eyüpsporumuz'a Süper Lig yolculuğunda başarılar dilediler. Özellikle Arda Turan göreve geldikten sonra, her hafta maçları yakından takip ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Ağar ve Oktay Ercan, tesislerden ayrılmadan önce Teknik Direktörümüz Arda Turan ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'la kulüp binasında kısa bir görüşme gerçekleştirdi."

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