Galatasaray'ın eski yıldızının yeni durağı belli oldu

Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'in yeni takımı belli oldu. 36 yaşındaki Reges, Brezilya ekibi Internacional forması giyecek.

Galatasaray'ın eski yıldızının yeni durağı belli oldu

Brezilya ekibi Internacional, Galatasaray'ın eski Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Internacional, 36 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

FERNANDO REGES

Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'da Porto, Manchester City ve Sevilla'da forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen ay profesyonel kariyerine başladığı Brezilya 2. Lig ekibi Vila Nova'ya imza atmıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızının yeni durağı belli oldu - Resim : 1
Fernando Reges

Brezilyalı oyuncu, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası, Sevilla'da ise 2 defa UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Kariyerinde toplam 599 maça çıkan Fernando, 22 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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