Ünlü futbolcuya tecavüz cezası: 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi, temyize gidecek

Bir zamanlar dünyanın popüler sağ beki olan Barcelona ve Brezilya milli takımının eski yıldızı Dani Alves, 2022 yılının aralık ayında İspanya’daki bir gece kulübünde 23 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanıyordu.

Yargılamada suçlu bulunan Barcelona’nın eski yıldızı adı saklanan genç kadına tecavüz etmekten suçlu bulunarak dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Barselona'daki Audiencia Nacional (Ulusal Mahkeme) yapılan yazılı açıklamada, mağdurun Alves ile cinsel ilişkiye girmeye rıza göstermediği ve mağdurun ifadesine ek olarak mahkemeye sunulan kanıtların tecavüze uğradığını kanıtladığı iddia edildi.

Bu suçlamaları reddeden Dani Alves ve avukatı Inés Guardiola temyiz mahkemesine başvuracaklarını duhurdular.

Savcılık dokuz yıl, mağdur kadının hukuk ekibi ise Alves için 12 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu. Alves'in cezası en az dört yıldan biraz fazla ve cezasının dörtte birini tutuklu olarak tamamladığı için yakında serbest bırakılabilir.

MAĞDURLA TEMASI YASAKLANDI

40 yaşındaki Alves'in mağdura verdiği fiziksel zarar için yaklaşık 160 bin Euro (5 milyon Türk lirası tazminat ödenmesine hükmetti. Alves deş yıl daha yasal gözetim altında tutulacak ve dokuz yıl altı ay boyunca mağdurla temasını yasaklandı.