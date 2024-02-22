Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 27. haftası yarın oynanacak Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Ligde 27. hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri şöyle:

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük

Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın

EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan

VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu

Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker

İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen