Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 27. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 27. haftası yarın oynanacak Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

Ligde 27. hafta öncesinde maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri şöyle:

Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan
Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Zorbay Küçük
Fenerbahçe-Kasımpaşa: Cihan Aydın
EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Pakkan
VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: Tugan Kaan Numanoğlu
Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Şeker
İstanbulspor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

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