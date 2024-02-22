Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara, Sivas'ın yolunu tuttu!

Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara, Sivas'ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor'a transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Yattara'nın lisansı çıktı.

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara, Sivas'ın yolunu tuttu!

Trabzonspor'da yıllarca futbol oynayan ve taraftarın da sevgisini kazanan İbrahim Yattara, Sivas'ta bulunan süper amatör spor kulüplerinden İmranlıspor’a transfer oldu.

Ayrıca, İmranlıspor’a transfer olan İbrahim Yattara'nın lisansı bugün çıktı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara, Sivas'ın yolunu tuttu! - Resim : 1

"Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibariyle çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur."

İBRAHİM YATTARA KİMDİR?

İbrahim Yattara Gine'in Kamsar şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Gineli bir futbolcudur. Yattara, 1980 doğumludur.

Türkiye'ye Belçika kulüplerinden olan Royal Antwerp takımından gelmiştir. Gineli futbolcu önce Trabzonspor'da daha sonra ise Mersin İdman Yurdu forması giymiştir.

İbrahim Yattara, kariyeri boyunca 340 maça çıkmış ve bu maçlarda 85 gol atmıştır.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sivas
Canan Karatay'dan IQ Yükselten Besin! Tüketince zehir gibi hafızanız oluyor Canan Karatay'dan IQ Yükselten Besin! Tüketince zehir gibi hafızanız oluyor
Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı
Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz! Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz!
Barcelona'nın eski yıldızına cinsel saldırıdan hapis cezası! Barcelona'nın eski yıldızına cinsel saldırıdan hapis cezası!
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak' Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
İzmir'de son anket: 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı' 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı'
Tüyler ürperten hikaye... 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü! 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü!
İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler
Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı: Onlarla ilişki yaşamak, çelik gibi sinir ister! Hayattan bezdiren 4 burç açıklandı