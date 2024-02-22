Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı

Şanlıurfa'da, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 7 Nisan'da kentte oynanacak olması sevinçle karşılandı.

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Şanlıurfa'da Süper Kupa heyecanı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi ve kültürel mirasıyla ünlü şehri, Türk futboluna damgasını vuracak bir mücadeleye tanık olmaya hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kararıyla Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı Süper Kupa'nın final heyecanı, 7 Nisan Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa'da yaşanacak.

Kent, 2010'da Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçına da ev sahipliği yapmıştı.

DEPREM VE SELDEN ETKİLENEN KENTE MORAL OLACAK

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kente yakışır bir final maçının olacağına inandığını söyledi.

Organizasyonun kentte önemli bir moral kaynağı olacağını aktaran Yetim, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da ardı ardına yaşanan deprem ve sel felaketinin halen yaraları tazeliğini koruyor. Şehrimizdeki moral ve motivasyonun artırılması adına çok güzel bir organizasyon olacaktır. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler kentimizdeki tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla organizasyonun en iyi şekilde geçebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Maçın Şanlıurfa'da oynanması hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel kaynaşmaya katkı sağlayacaktır. Deprem ve sel travmasını henüz üzerimizden tam atamadığımızdan psikolojik destek de olacaktır. Türkiye'nin her yerinden vatandaşımız bu vesileyle şehrimizi görme imkanı bulacak. Şanlıurfa bu maçı yüzünün akıyla geçirecektir."

Süper Kupa'nın tarihi ve yeri belli oldu!Süper Kupa'nın tarihi ve yeri belli oldu!Spor

Kaynak: AA

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