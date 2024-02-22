Fenerbahçe, 1-0 öne geçti!
Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı mağlup etti. Böylece Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti.
Kadınlar EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı konuk etti.
Böylece İspanyol temsilcisini 98-91 yenen Fenerbahçe, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.
MCBRİDE'DEN GALİBİYETE KATKI
Fenerbahçe'de galibiyete kattı sağlayan Kayla McBride, 27 sayı atarken, Yvonne Anderson 22, Napheesa Collier 21 ve Nikolina Milic 15 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadılar.
FENERBAHÇE-PERFUMERİAS AVENİDA KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR
Salon: Metro Enerji,
Hakemler: Nikola Perlic, Veronika Obertova, Pulina Karolina Gajdosz
- Fenerbahçe: Badiane 4, Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Sevgi Uzun 5, Laksa 2, Milic 15, Alperi Onar 2,
Başantrenör: Valerie Garnier,
- Avenida: Gil 8, Carter 10, Prince 22, Rodriguez 17, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Delaere 4, Hatar 4, Kone 3,
Başantrenör: Pablo Rodriguez
1. Periyot: 30-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 53-44 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-64 (Fenerbahçe lehine)
Maç Sonucu: 98-91 (Fenerbahçe lehine)
İKİNCİ MAÇ İSPANYA'DA
Öte yandan serinin ikinci maçı 28 Şubat Çarşamba akşamı İspanya’da oynanacak. Fenerbahçe, bu maçı da kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.
Kaynak: Gerçek Gündem