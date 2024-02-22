Fenerbahçe, 1-0 öne geçti!

Kadınlar EuroLeague'de Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı mağlup etti. Böylece Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, 1-0 öne geçti!

Kadınlar EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, EuroLeague çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı konuk etti.

Böylece İspanyol temsilcisini 98-91 yenen Fenerbahçe, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.

MCBRİDE'DEN GALİBİYETE KATKI

Fenerbahçe'de galibiyete kattı sağlayan Kayla McBride, 27 sayı atarken, Yvonne Anderson 22, Napheesa Collier 21 ve Nikolina Milic 15 sayıyla galibiyetle önemli rol oynadılar.

Fenerbahçe, 1-0 öne geçti! - Resim : 1

FENERBAHÇE-PERFUMERİAS AVENİDA KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Metro Enerji,

Hakemler: Nikola Perlic, Veronika Obertova, Pulina Karolina Gajdosz

- Fenerbahçe: Badiane 4, Anderson 22, Collier 21, McBride 27, Sevgi Uzun 5, Laksa 2, Milic 15, Alperi Onar 2,

Başantrenör: Valerie Garnier,

- Avenida: Gil 8, Carter 10, Prince 22, Rodriguez 17, Vilaro 21, Olcay Çakır 2, Delaere 4, Hatar 4, Kone 3,

Başantrenör: Pablo Rodriguez

1. Periyot: 30-24 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 53-44 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 77-64 (Fenerbahçe lehine)
Maç Sonucu: 98-91 (Fenerbahçe lehine)

İKİNCİ MAÇ İSPANYA'DA

Öte yandan serinin ikinci maçı 28 Şubat Çarşamba akşamı İspanya’da oynanacak. Fenerbahçe, bu maçı da kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe
Avrupa'da son 16 kuraları yarın çekilecek Avrupa'da son 16 kuraları yarın çekilecek
Kurtlar Vadisi'nin devi değişimiyle şaşırttı: Görenler tanıyamıyor Kurtlar Vadisi'nin devi değişimiyle şaşırttı: Görenler tanıyamıyor
Fatih Terim'i ipten eski Fenerli aldı: "O nasıl penaltı" Fatih Terim'i ipten eski Fenerli aldı: "O nasıl penaltı"
Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz! Bu Avrupa şehirlerine otobüsle bile gidebilirsiniz!
ÇOK OKUNANLAR
Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak' Son İstanbul anketinde sonuç bıçak sırtı: 'Kaybederse hesabını soracak'
İzmir'de son anket: 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı' 'Cumhur İttifakı kazanmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı'
Tüyler ürperten hikaye... 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü! 1979'da öldü, defnedildi, 3 yıl sonra geri döndü: 44 yıl yaşayıp 20 Şubat'ta tekrar öldü!
İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler İşte 15 maddede sağlıkta yapılacak tüm yeni düzenlemeler
Kiralık evlerde yeni dönem: 10 gün sonra başlıyor Kiralık evlerde yeni dönem: 10 gün sonra başlıyor