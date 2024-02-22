Fatih Terim'i ipten eski Fenerli aldı: "O nasıl penaltı"

Yunanistan Kupası'nda yarı finalde Panathinakos, PAOK'la karşılaştı. Seçil Erzan hadisesi sonrası Yunan devi ile anlaşan Fatih Terim özellikle rakibinin kırmızı kart gördüğü son maçta 2-2 berabere kalınca Yunanistan'daki spor basının şimşeklerini üzerine çekmişti. 120 dakika süren PAOK'un 2-1 üstünlüğüyle bitse de maç penaltılara gitti. İstanbul'dan Selanik'e giden Rumların kurduğu Siyah Beyazlılar üç penaltı atamayınca finale çıkan takım Terim'in çalıştırdığı Atina'nın "Yoncalar"ı oldu. PAOK'ta son penaltıyı kaçıran ise Fenerbahçe'nin eski santrforu Samatta oldu." />

Yunanistan Kupası'nda yarı finalde Panathinakos, PAOK'la karşılaştı. Seçil Erzan hadisesi sonrası Yunan devi ile anlaşan Fatih Terim özellikle rakibinin kırmızı kart gördüğü son maçta 2-2 berabere kalınca Yunanistan'daki spor basının şimşeklerini üzerine çekmişti.

120 dakika süren PAOK'un 2-1 üstünlüğüyle bitse de maç penaltılara gitti. İstanbul'dan Selanik'e giden Rumların kurduğu Siyah Beyazlılar üç penaltı atamayınca finale çıkan takım Terim'in çalıştırdığı Atina'nın "Yoncalar"ı oldu. PAOK'ta son penaltıyı kaçıran ise Fenerbahçe'nin eski santrforu Samatta oldu.

Yunanistan Kupası'nda yarı finalde Panathinakos, PAOK'la karşılaştı. Seçil Erzan hadisesi sonrası Yunan devi ile anlaşan Fatih Terim özellikle rakibinin kırmızı kart gördüğü son maçta 2-2 berabere kalınca Yunanistan'daki spor basının şimşeklerini üzerine çekmişti. 120 dakika süren PAOK'un 2-1 üstünlüğüyle bitse de maç penaltılara gitti. İstanbul'dan Selanik'e giden Rumların kurduğu Siyah Beyazlılar üç penaltı atamayınca finale çıkan takım Terim'in çalıştırdığı Atina'nın "Yoncalar"ı oldu. PAOK'ta son penaltıyı kaçıran ise Fenerbahçe'nin eski santrforu Samatta oldu." />