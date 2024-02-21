Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri vardı: Kylian Mbappe Barcelona'da

PSG'den ayrılacağı açıklanan ve Real Madrid'e transfer olması beklenen Kylian Mbappe, Barcelona'da görüntülendi.

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Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri vardı: Kylian Mbappe Barcelona'da

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, sezon bitimi PSG’den ayrılacağını söylemişti.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’e transfer olacağı söylenen, Kamerun ve Cezayir asıllı Fransız futbolcu, PSG’de kalmayı tercih etmişti.

Fabrizio Romano’nun haberine göre, Kylian Mbappé PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'ye serbest oyuncu olarak kulüpten ayrılacağını belirtti.

BARCELONA'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Eflatun beyazlılara transfer olacağı iddia edilen oyuncu Barcelona'da görüntülendi.

Mbappe'nin Barcelona'da oluşu medyada büyük yankı uyandırırken oyuncunun tatil amaçlı kentte olduğu belirtildi.

İSPANYA VE ARABİSTAN'DAN TEKLİFLER

Real Madrid, 2022 yazından beri yıldız futbolcu için devrede olurken, başkaca kulüpler de oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Ayrıca Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımı da geçen yaz Mbappe’ye 300 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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