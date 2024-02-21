Süper Kupa'nın tarihi ve yeri belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'nin tarihi belli oldu. Süper Kupa, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak.

Son Güncelleme:
Süper Kupa'nın tarihi ve yeri belli oldu!

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali’nin ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa'nın tarihini ve oynanacağı yeri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ve Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."

Etiketler
Süper Kupa Şanlıurfa Fenerbahçe Galatasaray Suudi Arabistan
Son Güncelleme:
Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo Az yanan ocak nasıl açılır? İşte ocağın daha iyi çalışmasını sağlayan tüyo
Beşiktaş’ta, İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş’ta, İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı Mesut Özil Survivor'a mı katılıyor? Acun Ilıcalı açıkladı
Fenerbahçe'de, Kasımpaşa hazırlıkları Fenerbahçe'de, Kasımpaşa hazırlıkları
ÇOK OKUNANLAR
Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti? Asal Araştırma verileri: Hangi parti hangi şehirde oyunu artırdı, hangi şehirde oy kaybetti?
Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Plan yapacaklar dikkat!
Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı Bu tarihe dikkat: Memurların bilmediği 3600 ek gösterge detayı ortaya çıktı
Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti Real Madrid'in Arda Güler'den isteği 'yok artık' dedirtti
Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz Murat Kurum 'elimdeki son anket' diyerek açıkladı: İstanbul'da biz öndeyiz