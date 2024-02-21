Süper Kupa'nın tarihi ve yeri belli oldu!

Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde 29 Aralık’ta oynanması planlanan ancak ev sahibi ülkeyle yaşanan kriz sonrasında ertelenmek zorunda kalan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Finali’nin ne zaman oynanacağı merak konusuydu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa'nın tarihini ve oynanacağı yeri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ve Fenerbahçe arasında yapılacak karşılaşma, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır."