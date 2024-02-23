Tugay Kerimoğlu'ndan dikkat çeken Galatasaray yorumu: 'Ruh yoksa...'

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Sparta Prag'a dün elendi.

Galatasaray'ın elenmesi sonrası eski efsanevi futbolcusu Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesi sonrası Yeni Açık'ta yaptığı açıklama gündem oldu.

Kerimoğlu katıldığı programda "Formanın içinde bir beden yoksa, forma senin üzerinde süs gibi durur" ifadelerini kullandı.