73’lük paraşütçüler, 40 yıl sonra takım sancağını gençlere devretti

Sivrihisar Havacılık Merkezi’nin iki günlük hava gösterileri geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Son şovunu gösteride 8 bin metre yükseklikten atlayarak yapan Deli Anlılar Paraşüt Takımı da sancaklarını gençlere devretti.

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73’lük paraşütçüler, 40 yıl sonra takım sancağını gençlere devretti

Sivrihisar Havacılık Merkezi’nce bu yıl 8.’si düzenlenen SGH Airshow 2023 | Sivrihisar Hava Gösterileri, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Profesyonellerin şovlarıyla renklenen etkinlikte, yaş ortalaması 73 olan Deli Anlılar Paraşüt Takımı da son gösterisini 8 bin metre yükseklikten paraşütle atlayarak yaptı. Ömer Erdem, Halit Öner ve Doğan Müjdat Süzen'den oluşan takım, gösterilerinin ardından sancaklarını genç üyelere devretti.

“Yerimizi gençlere bırakıyoruz”

Deli Anlılar Paraşüt Takımı Kaptanı Ömer Erdem, düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Takımımız, 1974’teki kuruluşundan bir yıl sonra genel klasmanında ikinci oldu. 40 yıl sonra ise Türkiye birinciliğine imza attık. Bu başarıda katkısı bulunan ve bize bu imkanları tanıyan Türkiye'nin ilk profesyonel sivil akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. SHG Airshow 2023'te gerçekleştirdiğimiz son gösteriyle birlikte sancağımızı gençlere teslim ediyoruz. Yerimizi bıraktığımız genç takımımıza başarılar diliyoruz.”

SHG Airshow 2023 etkinliğinde Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de gösteri yaptı. 2 gün süren hava gösterilerini, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt’un yanı sıra birçok vatandaş izledi.

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