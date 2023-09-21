Fenerbahçe üç puan ile başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'ndaki ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe üç puan ile başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini ağırladı.

Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1'lik skorla kazandı. Sarı-lacivertli takımın golleri; 24. dakikada Crespo, 30. dakikada Batshuayi ve 47. dakikada Serdar Aziz'den geldi. Konuk ekibin tek golü ise 55. dakikada Villadsen'den geldi.

En son 21 Mayıs 2022'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-0 yendiği maçta ikinci golü atan Serdar Aziz, 488 gün sonra bir resmi maçta gol kaydetti.

Fenerbahçe’nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü Nordsjaelland’a karşı attı.

FENERBAHÇE 11. MAÇINI DA KAZANDI

İsmail Kartal ile sezona başlayan Fenerbahçe, bu sezon 11. resmi maçında da galibiyet aldı.

SIRADAKİ RAKİP SPARTAK TRNAVA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ikinci maç haftasında Spartak Trnava'ya konuk olacak.

Grubun diğer maçında Ludogorets, Trnava'yı 4-0 mağlup etti.

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