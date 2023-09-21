A Milli Takımın yeni teknik direktörü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz’un ardından A Milli Futbol Takımı’nın başına Vincenzo Montella’yı getirdiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan beraberliği ve Japonya ile oynanan hazırlık maçındaki yenilginin ardından yaptığı açıklamalar sonrası TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin tepkisini çeken Stefan Kuntz ile yollar ayrılmıştı.

Dün İstanbul’a gelen Adana Demirspor’un eski teknik direktörü İtalyan Vincenzo Montella, Beşiktaş’ta bir otelde TFF yetkilileriyle bir araya gelmişti. Varılan anlaşma sonrası TFF, Montella’yı resmen duyurdu.