Türkiye, FIFA dünya sıralamasında geriledi!

FIFA, güncellenmiş dünya sıralamasını açıkladı. Buna göre; A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak gerileyerek 42. sırada düştü.

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Türkiye, FIFA dünya sıralamasında geriledi!

FIFA, internet sitesinde güncellenmiş dünya sıralamasını açıkladı.

Buna göre, A Milli Futbol Takımı 1475 puanla 1 basamak aşağı inerek 42. sırada kendine yer buldu.

ARJANTİN ZİRVEDE

Arjantin bin 851 puanla zirvedeki yerini korurken, bin 840 puanla Fransa ikinci, bin 837 puanla Brezilya da üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında geriledi! - Resim : 1

PORTEKİZ BİR BASAMAK YÜKSELDİ

Bir öncesi sıralamaya göre Portekiz, 1 basamak yükselerek bin 728 puanla sekizinciliğe yerleşirken, İtalya ise 1 sıra düşerek bin 727 puanla dokuzuncu sıraya geriledi.

BİR SONRAKİ SIRALAMA 26 EKİM'DE

Öte yandan FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 26 Ekim'de açıklayacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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