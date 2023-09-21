Stefan Kuntz, ayrılığın ardından açıklama yaptı: En büyük hayallerimden biri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile dün yaptığı görüşmenin ardından A Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrılan Teknik Direktör Stefan Kuntz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Kuntz, "Türk milli takımının, Almanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmasını diliyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı’nda iki yıl süren Kuntz dönemi dün itibarıyla sona erdi. TFF Yönetim Kurulu ile bir görüşme gerçekleştiren Alman çalıştırıcı, görevinden ayrıldı. 60 yaşındaki teknik adam, bu ayrılığın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla aktardı.

Stefan Kutz, mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Merhaba, Türk milli takımının antrenörü olarak görevimden alındığımın öğrenilmesinin ardından bu konuda kısaca bir açıklama yapmak istiyorum. Şu anda D grubunda lider Hırvatistan’la beraber 10 puanla ikinci sıradayız ve bu nedenle Almanya’da 2024 Avrupa Şampiyonası’nın son turuna çıkma şansımız çok yüksek. Teknik ekibimle birlikte çıktığım 20 karşılaşmanın Türk milli takımının sorumluluğunu üstlendim, 12 karşılaşmayı kazandık, 3 beraberlik elde ettik. Güçlü rakipler Portekiz, İtalya, Hırvatistan, Japonya’ya karşı 4, Faroe Adaları’na ise 1 maç kaybettik.

'EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ...'



Göreve geldiğimde (2021) belirlediğim hedeflerin gerçekleşmesinden gurur duyuyorum; Katar’daki Dünya Kupası Elemeleri’ne ulaşmak ve Milletler Ligi C Grubu’ndan, B Grubu’na yükselmek.. 20 maçta 21 (!) farklı oyuncudan 46 gol attık ve 26 golü kabul etmek zorunda kaldık.

Salih Özcan (Bor. Dortmund) ve Ferdi Kadıoğlu’nu (Fenerbahçe) Türkiye’ye gelmeye ikna edebildiğimiz için özellikle mutluyum. Benim ve ekibimin belirttiğimiz hedeflerden biri de genç Türk yeteneklerini keşfetmek ve desteklemekti. Görev yaptığım iki yıl boyunca 22 oyuncu Türk milli takımında forma giydi. İlk kez sahaya çıkanların ortalama yaşı 23.27’ydi. Bu oyunculardan 10’u, ilk kez sahaya çıkışlarından sonra, aralarında Arda Güler’in (Real Madrid) de bulunduğu, daha tanınmış kulüplere transfer oldu. Bu puanlar bir koç olarak beni ve tüm ekibimi gururlandırıyor.

İki yıl boyunca eşlik edebildiğim tüm oyuncularıma, mükemmel iş çıkaran ekibime, teknik ekibime, Kenan Koçak, Jan Moritz Lichte ve Axel Busenkell’e ve yanımda olan tüm güzel Türk futbol taraftarlarına teşekkür ederim. Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da ve dünyada da bana destek oldular.

Türk milli takımına ve özellikle Türk halkına başarılı çalışmaların devamını ve Almanya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazanmasını diliyorum. En büyük hayallerimden biri, Almanya’da ev sahibi olduğum Avrupa Şampiyonası’nda Türk milli takımının teknik direktörü olarak kenarda yer almaktı ama ne yazık ki bu artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı."

Kaynak: İHA