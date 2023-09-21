Konya'dan TBMM'ye Fenerbahçe için ilginç başvuru!

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 arasında 1154 başvuru yapıldı.

Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 245 olurken, erkekler 909 dilekçe gönderdi.

FENERBAHÇE İÇİN TBMM'YE BAŞVURU

Komisyona gelen dilekçeler arasında Konya'da yaşayan bir kişi, 2 Haziran'da Komisyona başvurarak Trendyol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sahaya diziliş taktiğinin değiştirilmesini istedi.

Komisyonun yetki ve görev alanına girmeyen dilekçelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, bazı talep ve şikayetlere ilişkin başvuru sahiplerine ilgili kanun, yönetmelik ve kuruma yapılmış başvuruların süreçleriyle ilgili bilgi veriliyor.

ARTAN KONUT FİYATLARINA İLİŞKİN ÇOK SAYIDA BAŞVURU

Öte yandan başvurular arasında artan konut kiraları ve satış fiyatlarından şikayet eden vatandaşların da çok sayıda talebi bulunuyor. Piyasadaki fiyat artışlarına müdahale edilmesine yönelik kanuni düzenleme talebi içeren dilekçeler arasında, "fahiş kira artışı talep edip kiracılarını çıkaran ev sahiplerine elektrik, su ve doğal gaz aboneliklerinden 5 yıl men cezası verilmesi" talebi de yer alıyor.

Ayrıca, türbelerde bulunan mezarların boş olup olmadığı ile türbelerle ilişkilendirilen kişilere ait olup olmadığının tespit edilmesi, 20 yıl ve üzeri evli kalan ev kadınlarına emeklilik hakkı verilmesi, televizyon yayınlarına müstehcenlik kısıtlaması getirilmesi, banka faizlerinin düşürülmesi, idam cezasının getirilmesi, yaz mevsiminde tatil için ilçelere geçici olarak yerleşenlerden ek harç ve ek vergi alınmasına yönelik kanuni düzenleme yapılması talepleri de dikkat çeken başvurular arasında yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem