Murat Ülker ve Acun Ilıcalı güçlerini birleştirdi: İngiliz futbolunda Türk izleri büyüyor

Murat Ülker, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e sponsor olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Murat Ülker ve Acun Ilıcalı güçlerini birleştirdi: İngiliz futbolunda Türk izleri büyüyor

Godiva Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ülker, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e sponsor olduğunu açıkladı.

Ülker, "Acun Ilıcalı ile size heyecan verici haberimiz var Hull City ile @mcvitiesofficial bir arada!
Bu iş birliği, Türk girişimciliğinin global arenadaki gücü açısından çok anlamlı! Hull City’nin kaplanlı formalarında ve antrenman kıyafetlerinde efsanevi McVitie’s logosunu görmek hepimiz için iftihar sebebi. Bir başarı yolculuğunda bir aradayız" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Tavuk pişirirken bu teknik denenmeli. Nar gibi kızarmasını sağlıyor.. Lokum gibi oluyor Tavuk pişirirken bu teknik denenmeli. Nar gibi kızarmasını sağlıyor.. Lokum gibi oluyor
A Milli Takım'ın başına İtalyan hoca gelecek; Görüşme için İstanbul'da A Milli Takım'ın başına İtalyan hoca gelecek
Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı ardından apar topar sildi! Mehmet Aslantuğ bekar hayatını önce paylaştı ardından apar topar sildi!
Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı Aşkta yüzleri gülmüyor: Uzun ilişkiler kuramayan 5 burç açıklandı
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin İslam Memiş elinde altın olanları uyardı, tarih verdi: Fırsatı değerlendirin
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu, 'tüketiciler önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir' uyarısı Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Detaylar belli oldu
Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu Farah Zeynep Abdullah, Nagehan Alçı hakkında suç duyurusunda bulundu
'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi' iddiası: Öne sürülen fiyat dudak uçuklattı İddia: 'Sinan Oğan seçimlerden sonra arabasını değiştirdi'