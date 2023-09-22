Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplanacak puanlarla Türkiye ilk 10'da bitirmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.,

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1 - İNGİLTERE: 90,303

2 - İSPANYA: 76,864

3 - İTALYA: 73,141

4 - ALMANYA: 71,195

5 - HOLLANDA: 55,700

6 - FRANSA: 53,831

7 - PORTEKİZ: 48,982

8 - BELÇİKA: 39,200

9 - TÜRKİYE : 33,850

10 - İSKOÇYA: 32,050

11 - AVUSTURYA: 30,400

12 - İSVİÇRE: 29,975

13- SIRBİSTAN: 27,375

14 - DANİMARKA: 27,200

15 - NORVEÇ: 26,875.