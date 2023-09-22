UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Nordsjaelland'ı 3-1 yendi ve Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yerini korudu.

Bu sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması da belli oldu. Bu sezon toplanacak puanlarla Türkiye ilk 10'da bitirmeyi başarırsa, 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına eleme oynamadan direkt olarak katılacak.,

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum;

1 - İNGİLTERE: 90,303
2 - İSPANYA: 76,864
3 - İTALYA: 73,141
4 - ALMANYA: 71,195
5 - HOLLANDA: 55,700
6 - FRANSA: 53,831
7 - PORTEKİZ: 48,982
8 - BELÇİKA: 39,200
9 - TÜRKİYE : 33,850
10 - İSKOÇYA: 32,050
11 - AVUSTURYA: 30,400
12 - İSVİÇRE: 29,975
13- SIRBİSTAN: 27,375
14 - DANİMARKA: 27,200
15 - NORVEÇ: 26,875.

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