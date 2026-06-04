68 Metrelik Füze! LaLiga'da Sezonun Golü Arda Güler'in

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Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanya'da bir kez daha gündem oldu. Arda Güler'in Elche karşısında kaydettiği gol, 2025-2026 sezonunun en güzel golü olarak seçti.

Milli futbolcu, ligin 28. haftasında oynanan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı mücadelede 89. dakikada kalecinin önde olduğunu fark ederek kendi yarı sahasından şutunu çekmiş, yaklaşık 68 metre uzaklıktan fileleri havalandırmıştı.

LaLiga'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türk büyücüsü. Arda Güler, 2025-26 sezonunun en güzel golünü atıyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi