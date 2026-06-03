Hakan Safi'den Fenerbahçe'ye Golcü Müjdesi

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimine günler kala transfer gündemini sarsan bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkan adaylarından Hakan Safi, yaptığı açıklamada seçim öncesi güçlü bir kadro kurma sözü verdiğini hatırlatarak, ilk transfer hamlesini açıkladı. Tecrübeli iş insanı, "Luis Suarez'le konuştuk, anlaşma sağladık. Transferi bitirdim" ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı futbolcunun Türkiye'de başarılı olacağına inandığını belirten Safi, oyuncunun kendisine Süper Lig'de gol krallığı hedefi için söz verdiğini söyledi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da taraflar arasında 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını aktardı.

53 MAÇTA 38 GOL

Sporting formasıyla geride kalan sezonda etkili bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki santrfor, 53 maçta 38 gol ve 9 asist üreterek toplam 47 gole doğrudan katkı verdi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Luis Suarez'in Portekiz temsilcisiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor. Geçen sezon Almeria'dan yaklaşık 23 milyon euro bonservis bedeliyle Sporting'e transfer olan Kolombiyalı futbolcu, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi