Varlık Barışı ve Vergi Düzenlemesi Resmi Gazete'de

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Kamuoyunda 'Varlık Barışı' olarak bilinen ve yurt içi ile yurt dışındaki kayıt dışı varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz ve benzeri varlıkların 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bankalara veya ilgili kurumlara bildirilerek yasal hale getirilmesine imkan tanınacak. Bildirilen varlıklardan yüzde 0 ile yüzde 5 arasında değişen oranlarda vergi alınacak.

VERGİ DÜZENLEMESİ DE GELDİ

Kanun yalnızca varlık barışını değil, vergi ve kamu alacaklarına ilişkin çeşitli düzenlemeleri de içeriyor. Buna göre kamu alacaklarında uygulanan taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Böylece vatandaşlar ve şirketler borçlarını daha uzun vadede ödeme imkanına kavuşacak.

Düzenleme kapsamında Türkiye'ye yeni yerleşen ve son üç yıldır ülkede ikamet etmeyen kişilerin yurt dışından elde ettikleri kazançlar da 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak.

Öte yandan uluslararası faaliyet gösteren şirketleri teşvik etmek amacıyla "Nitelikli Hizmet Merkezleri" için kurumlar vergisi avantajları getirildi. En az üç ülkede aktif şirketlere hizmet veren merkezlerin yurt dışı kazançlarına yüzde 95, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet gösterenler için ise yüzde 100'e kadar kurumlar vergisi indirimi uygulanacak. Sanayi ve tarımsal üretim yapan şirketler için kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak belirlenirken, bazı uluslararası ticaret faaliyetlerinde de önemli vergi indirimleri öngörüldü.

Kaynak: AA