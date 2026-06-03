CHP’de Kritik Zirve: Kurultay Çağrısı Yapan Vekillerden Kılıçdaroğlu Hamlesi

CHP’de kurultay tartışmaları sürerken milletvekilleri Engin Altay, Ali Öztunç ve Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından tv100'e özel konuşan Ali Öztunç, Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını söyledi. Öztunç ayrıca, grup toplantısına tüm milletvekillerinin katılmasını beklediklerini ifade ederken, kurultay sürecine ilişkin temyiz başvurusunun geri çekilmesi konusunu da değerlendireceklerini söyledi.

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CHP’de Kritik Zirve: Kurultay Çağrısı Yapan Vekillerden Kılıçdaroğlu Hamlesi
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CHP’de kurultay tartışmaları sürerken dikkat çeken bir görüşme trafiği yaşandı. Dün CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Kurultay çağrısında bulunan üç milletvekilinin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geçti. Görüşme sonrası tv100’e özel açıklamalarda bulunan Ali Öztunç, Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında herhangi bir kırgınlık olmadığını söyledi.

GÖRÜŞMELERDE OLUMLU HAVA VAR MI?

tv100’e konuşan Öztunç, “Genel Başkanımızla görüştük. Şimdi Meclis’e geçiyoruz. Kemal Bey’le aramızda kırgınlık yok” ifadelerini kullandı. Görüşmelerde olumlu bir atmosfer olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Öztunç, temasların devam edeceğini belirterek, “Bilemem, temaslarımız sürecek.” dedi.

Öztunç ayrıca, grup toplantısına tüm milletvekillerinin katılmasını beklediklerini ifade ederken, kurultay sürecine ilişkin temyiz başvurusunun geri çekilmesi konusunu da değerlendireceklerini söyledi.

EROL: TEMASLAR SÜRÜYOR

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, görüşme sonrasında tv100'ün "Özgür Bey ve Kemal Bey arasındaki temas trafiğini sizin yürüteceğiniz söylenebilir mi?" sorusuna "Tek başıma açıklama yapmam doğru değil. Temaslar sürüyor" cevabını verdi.

'SİYASET MÜZAKERE VE MÜNAKAŞA İŞİDİR'

İstanbul Milletvekili Engin Altay ise "Siyaset müzakere ve münakaşa işidir" dedi.

Kaynak: tv100

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