12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Yolundaki Rakipleri Belli Oldu

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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turundaki rakipleri belli oldu. İlk tur C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci turda J Grubu'nda mücadele edecek.

Milliler ilk turda Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre'yle karşı karşıya gelirken, oynadığı altı maçın tamamını kazanarak adını ikinci tura yazdırdı.

İŞTE RAKİPLER

İkinci turda C ve D gruplarını ilk üç sırada tamamlayan altı takım aynı grupta yer alacak. J Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Litvanya, İzlanda, Sırbistan ve Bosna Hersek mücadele edecek.

İlk turdaki sonuçlar ikinci tura taşınacağı için Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek'e karşı aldığı galibiyetleri hanesine yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, ikinci turda yalnızca İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşma oynayacak.

HEDEF DÜNYA KUPASI BİLETİ

İkinci tur maçları 24 Ağustos-1 Eylül, 23 Kasım-1 Aralık 2026 ile 22 Şubat-2 Mart 2027 tarihleri arasında oynanacak. Grubu ilk üç sırada tamamlayan ekipler, 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek. İlk turu lider bitiren Türkiye ise ikinci tur mücadelesine avantajlı bir konumda başlayacak.

Kaynak: AA