Zeydan Karalar Adana'da yeniden aday oldu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Rüşvet iddiasıyla yapılan operasyonda aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Erhan Adem ve CHP Adana Milletvekilleri, Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi önünde konuşma yapan CHP heyeti, yapılan operasyona karşı açıklama yaptı.

Bulut, Karalar’ın bir kez daha aday gösterildiği duyurdu.

Bulut ayrıca Zeydan Karalar'ın 31 Mart'tan sonra belediye başkanı olacağını ve sonucun değişmeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

"İktidarın yargı eliyle çamur at izi kalsın tavrı hiç kimseye fayda getirmez, güneş balçıkla sıvanmaz, Adana halkının da tavrı değişmez. Kimse boş hayallere kapılmasın. Bu operasyona tevessül edenler gereken cevabı sandıkta alacaktır.

Zeydan başkan 2024 seçimlerini de kazanarak Adana'ya hizmet etmeye devam edecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem