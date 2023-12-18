İmamoğlu'ndan 'eş başkan' sözlerine yanıt: "Kulağım kötü sözleri hiç duymaz"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, istifalarla sarsılan İYİ Parti ile ilgili sorulara yanıt verdi. İstifalara ilişkin “Keşke olmasa…” diyen İmamoğlu “İYİ Parti demokrasi için özel bir parti. Keşke kendi içlerinde daha bütünlükçü bir yapısı olsa” ifadesini kullandı.

‘SİYASİ PARTİLERİN İBB ADAYLARINA SAYGI DUYUYORUM’

İmamoğlu şu açıklamaları yaptı:

“Hep söylüyorum, siyasi partilerin İBB adayına saygı duyuyorum. Ama ben şahsen İstanbulluların ihtiyaçları odaklı bir kampanya yürüteceğimizi dile getirdim. Bunu yapmıştık, bu seçimde daha da başarılısını yaşatacağım İstanbullulara. Sokak sokak, mahalle mahalle ilçe ilçe bunu çok güçlü bir kampanyaya dönüştüreceğiz.”

İYİ PARTİ YANITI: İSTİFALAR KEŞKE OLMASA…

İYİ Parti’deki istifalar hakkında konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Yani hayırlısı… Yorum yapabileceğim bir saha asla değil. Bir siyasi partinin kendi iç meselesine ne yorum yaparım ne de müdahil olurum. Orada bir anlaşmazlık varsa üzüntü duyarım. Keşke olmasa… İYİ Parti demokrasi için özel bir parti. Umarım kendi içlerinde sulh içerisinde bir süreci yaşar ve yaşatırlar. Meclisimizde bulunan arkadaşların partilerinden istifa etmesi kendi kişisel kararlarıdır.”

‘EŞ BAŞKAN’ YANITI: BENİM KULAĞIM KÖTÜ SÖZLERİ HİÇ DUYMAZ

İmamoğlu, bir gazetecinin “İYİ Parti’den hakkınızdaki ‘eş başkan’ yakıştırması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da “Benim kulağım kötü sözleri hiç duymaz” şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ANKA