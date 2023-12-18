İYİ Parti Sözcüsü Zorlu istifalara ilişkin konuştu: 'Planlı bir saldırı'

Seçimlere 'hür ve müstakil' sloganıyla 81 ilde tek başına girme kararı alan İYİ Parti'de istifalar ardı ardına geldi. CHP ile işbirliğine gidilmesini savunan isimler de görevlerinden alındı.

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ve 5 meclis üyesi, partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partideki istifalara ilişkin açıklama yaptı.

Zorlu, "Partimize yönelik planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Bize yeni üye katılımlar da oldu. Kayda değer bir kaybımızın olmadığını ifade etmek isterim. Spekülasyonlara izin verilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.