Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Zeydan Karalar'dan açıklama

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde 'rüşvet' iddiasıyla operasyon yapıldı. Aralarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın danışmanlarından birinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

BAŞKAN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Ekipler belediye binası ve başkanlık binasına girerek arama yapmaya başladı.

Belediye binasına giren ekipler, delil arama ve toplama çalışması başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet’e götürüldü.

“KANUNSUZ HİÇBİR İŞ OLMAZ”

Halk TV canlı yayınında gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana’da, bizim belediyemizde, bizim olduğumuz yerde kanunsuz hiçbir iş olmaz” dedi.

CHP'DEN TEPKİ: AKP SEÇİM KAMPANYASI STARTINI VERDİ

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, bu operasyonla AKP'nin yerel seçim kampanyasının startını Adana’dan verdiğini belirtti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının devamında şöyle dedi:

"Adana’da kazanamayacağını gören iktidar, kamu gücünü kullanarak 'algı operasyonlarına' başladı.

Belediyelerimizin sosyal belediyeciliği eksiksiz yerine getirmesi, yolsuzlukları, israfı, talanı ortadan kaldırması belli ki iktidarı rahatsız ediyor.

Ne yaparsanız yapın, doğru duvar yıkılmaz!"

AKP, yerel seçim kampanyasının startını Adana’dan verdi.



Adana’da kazanamayacağını gören iktidar, kamu gücünü kullanarak "algı operasyonlarına" başladı.



Belediyelerimizin sosyal belediyeciliği eksiksiz yerine getirmesi, yolsuzlukları, israfı, talanı ortadan kaldırması belli ki… https://t.co/XRXrgELBvs — Burhanettin Bulut (@eczburhan) December 18, 2023

Kaynak: İHA