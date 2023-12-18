Cumhur İttifakı'nda Ankara adayları kulisi: İbre MÇP geçmişi olan isme döndü

Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen isimlerde ağırlığın Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan yana olduğu belirtiliyor. MHP de Altınok’u işaret etmişti. Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu hafta içinde bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, CHP, Ankara’da yeniden Mansur Yavaş’ı aday göstereceğini açıklamasının ardından Cumhur İttifakı’nın da “milliyetçi kökenli bir aday karşısına yine milliyetçi kökenli bir adayla çıkma kararı aldığı” ileri sürülüyor. Erdoğan’nın geçen hafta belediye başkanlıkları için milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve il, ilçe teşkilat yöneticilerinden “büyükşehirde ve ilçe belediyelerinde aday olmasını istedikleri” üç adayın ismini yazmalarını istemişti. Yapılan oylamada Ankara’da eski Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adı çıkmıştı. Oylamada “Altınok’un daha çok oy aldığı” belirtiliyor.

MHP’nin de siyasi yaşamına o zamanki adı Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) olan MHP’de başlayan, Altınok’un “bu MHP geçmişi nedeniyle Yavaş’ın karşısında yarışabilecek ve Ankara’yı kazanabilecek bir aday olduğu” ileri sürülüyor.