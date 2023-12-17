CHP'li Özçağdaş bütçe görüşmelerinde konuştu, eğitimdeki çöküşü anlattı: 'Yaz boz tahtasına döndü'

2024 Yılı Bütçesi görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Bugün ise Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri yapıldı.

EĞİTİMDEKİ ÇÖKÜŞÜ ANLATTI

CHP adına söz alan Milletvekili Suat Özçağdaş, eğitimdeki çöküşü ifade ederek; "Eğitim sistemi yaz boz tahtasına döndü, bilerek ve isteyerek siyasallaştırıldı, dinselleştirildi" dedi.

Özçağdaş'ın açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı’nın, “eğitim alanında başarısız olduk” sözleri ile bir itiraf olarak hafızalarımıza kazınan 21 yıllık dönemde, 9 bakan değişti, eğitim sistemi yaz boz tahtasına döndü, bilerek ve isteyerek siyasallaştırıldı, dinselleştirildi ve iktidarın ideolojik hedefleri için araç haline getirildi.

PISA vb uluslararası araştırma sonuçları da eğitimin niteliğine yönelik başarısızlık net bir biçimde ortaya koydu. Bugün Meclis’te görüşülen bütçe, öğretmenlerin, akademisyenlerin, eğitim emekçilerinin, ailelerin ve en önemlisi ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın sorunlarını çözebilecek bir akla, vicdana ve niyete sahip değildir!

"BU BÜTÇE OKULLARA İMAM GÖNDERMEKTİR"

Bu bütçe: Yatırımı arttırmak yerine, azaltan; geleceği hedeflemek yerine gericiliği önceleyen bir niteliğe sahiptir! Tasarruf tedbiri olarak, muhalefetin sıkıştırması ile daha bir önceki dönemde, seçim öncesi diye zoraki koyduğunuz okul öncesi çocuklarının öğününü kaldırmaktır! Okul öncesi eğitim ücretsiz olacak diyen bir önceki bakanın tersine okul öncesi eğitime katkı payı getiren, yoksulları gözetmeyen bir bütçedir! En az 100 bin atama talep eden öğretmenlere kadro vermek yerine asgari ücretin altında maaşlarla ücretli öğretmen olarak emeklerini sömürmektir! 2022 KPSS sonuçları ile ek atama sözü verilen öğretmenlerimizin, deprem bölgesinde zor koşullarda çifte mağduriyet yaşayan öğretmenlerimizin, emektar ücretli öğretmenlerimizin sorunlarını görmezden gelmektir! Aynı işi yapan öğretmenleri farklı özlük hakları ve unvanlarla çalıştırmaktır! 24 Kasım’da öğretmenlerimize bir nebze nefes versin diye muhalefet tarafından önerilen bir maaş ikramiye teklifini reddetmektir! Mülakat kalkacak diye seçimi kazanıp ardından hiçbir şey olmamış gibi ‘’mülakat gibi mülakat yapacağız’’ diyerek bugüne kadar partizanca MEB kadrolarının doldurulduğunu itiraf etmektir! · Atama sözü verilen rehber öğretmenler çocuklarına kavuşacakları günü beklerken, ÇEDES projesi ile imamları okula göndermektir. Çocuklarımızın birlikte spor yapmaları yerine, kız ve erkek çocuklarının birbirilerinin maçını bile izlemesine engel olan çağdışı zihniyetlerin rakamsal tezahürüdür! Bu iktidar, ahlaki olarak, vicdani olarak, insani olarak ve siyasi olarak çökmüştür! Cumhuriyet Halk Partisi, Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin, eğitim emekçilerinin ve ailelerimizin tüm sorunlarının çözümünü önce dile getirecek, mücadelesini verecek ve iktidar olduğunda çözecek bir iddia ile yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı’nı adım adım izlemeye devam edecektir. Görevde olan, zor şartlarda yaşamaya mecbur edilmiş öğretmenlerimize sabır, güç ve dayanıklılık diliyorum.

Dayanışma duygularımızı paylaşıyorum! Ücretli, sözleşmeli, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde 5 farklı şekilde istihdam edilen ve maaşları yoksulluk sınırın altında kalan cefakar öğretmenlerimize, 2002 yılında 68 bin iken maalesef bugün sayıları 1 milyonu aşan atanamayan öğretmenlerimize, 7.000 ila 10.600 lira arasında maaşa mahkûm edilmiş sözleşmeli ya da ücretli öğretmen olarak emeği sömürülenlere, yıllarını bu ülke için vermiş ücretli emektar öğretmenlerimize, siyasi baskılar ve kayırmalar ile hak ettikleri görevlere gelemeyenlere, deprem bölgesinde yaşayan ama atanamadığı ama artık okulu olmadığı için çocuklarından uzak kalmış görev bekleyen öğretmenlerimize, 2022 KPSS sonuçları ile ek atama sözü verilen öğretmenlerimize, çocuklarına kavuşmayı bekleyen ve atama sözü yerine getirilmeyen rehber öğretmenlere, özel okullarda asgari ücret koşullarında güvencesiz çalışmak zorunda kalan öğretmenlerimize, eğitimin her aşamasında yaşamsal bir önemi olan ancak sorunları görmezden gelinen eğitim emekçilerine, idarecilere ve akademisyenlere, ·laik, bilimsel, demokratik eğitim hakkından yararlanmak isteyen tüm öğrencilerimize ve ailelerimize, Buradayız, her koşulda sizlerin hakları için mücadele edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanınızda olacak diyorum. Çünkü eğitim ülkemiz için bir beka sorunudur! Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder” sözleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz."