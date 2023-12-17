Hayatını kaybeden Hasan Bitmez'e 'Allah'ın gazabı böyle olur' diyen AKP'li Özlem Zengin'den açıklama

TBMM Genel Kurulu'nda 12 Aralık Salı fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetmişti.

Bitmez, fenalaşmadan önce AKP’nin Filistin’e saldıran İsrail’e yönelik politikalarını eleştirirken; tartışmada AKP sıralarından kendisini hedef alan ifadeler kullanılmış, bu ifadelerin en ağırı AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’den gelmişti.

Bitmez, konuşması bitirdikten hemen sonra fenalaşarak yere yığılmış ancak AKP’lilerin hedef alması devam etmişti. Meclis tutanaklarına yansıyan konuşmada Bitmez yere yığılınca AKP grubundan “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri sarf edildiği görülmüştü.

İsmail Saymaz’a konuşan CHP’liler bu ifadeyi kullananın Özlem Zengin olduğunu söylemişti.

ÖZLEM ZENGİN YAŞANANLARA İLİŞKİN KONUŞTU

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Hasan Bitmez’in kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan tartışma hakkında konuştu.

Meclis’te söz alan Zengin, Bitmez yerdeyken elini yükselttiği fotoğrafın ‘söz almak için’ olduğunu ileri sürdü ancak sarf ettiği öne sürülen “Allah’ın gazabı böyle olur” ifadeleri hakkında konuşmadı.

Zengin’in açıklaması şöyle: “O gün hatip (Hasan Bitmez) konuşurken ben sizin yanınıza gelerek söz talebinde bulundum. Ayağa kalktım, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken söz istedim. Ben AK Parti grup başkanvekiliyim, burada arkadaşlarımız her şeye şahitler, biz grup başkanvekillerinin görevi şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı izahlarımı daha sonraya bırakacağım. Kamuoyunda farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı kınıyorum. Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dahilinde cevap vermek içindir.”