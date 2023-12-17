Bütçe görüşmelerinde ilk! AKP'li vekiller CHP'li vekil konuşurken Genel Kurul'u terk etti
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP'li Gizem Özcan'ın konuşması sırasında AKP'li vekillerin salonu terk ettiğini açıkladı.
2024 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Görüşmelerde tansiyon zaman zaman yükselirken; bugünkü görüşmelerde dikkat çeken bir olay yaşandı.
AKP'Lİ VEKİLLER SALONU TERK ETTİ
CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP'li Gizem Özcan'ın konuşması sırasında AKP'li vekillerin salonu terk ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pala, "CHP Milletvekili Sayın Gizem Özcan'ın konuşması sırasında AKP milletvekilleri salonu terk ettiler. İktidar vekillerinin Meclis’i terk etmesi, dünya siyaset tarihine geçecek bir eylem" ifadelerini kullandı.
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