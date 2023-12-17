CHP'li Umut Şenol İBB Meclisi'nde konuştu: Türkiye’nin beka sorunu çocuklarının yaşadığı koşullardır

CHP İBB Meclisi Üyesi Umut Şenol, İBB Meclisi toplantısında yaptığı açıklamalarda "Türkiye’nin en büyük beka sorunu çocuklarının yaşadığı koşullardır. Beslenemeyen, eğlenemeyen, kalıcı bir şekilde yoksul ve yoksun çocuklar" ifadelerini kullandı.

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CHP'li Umut Şenol İBB Meclisi'nde konuştu: Türkiye’nin beka sorunu çocuklarının yaşadığı koşullardır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Umut Şenol, İBB Meclisi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ASIL BEKA SORUNU..."

Türkiye'de asıl beka sorunun çocukların yaşadığı koşullar olduğunu söyleyen Şenol, "Türkiye’nin en büyük beka sorunu çocuklarının yaşadığı koşullardır. Beslenemeyen, eğlenemeyen, kalıcı bir şekilde yoksul ve yoksun çocuklar" ifadelerini kullandı.

Şenol'un konuşması şöyle:

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